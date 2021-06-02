Черчесов объяснил свой выбор между Дюпиным и Луневым на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор состава на чемпионат Европы—2020 по футболу.

По его словам, решающим фактором в пользу включения вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в заявку сборной стало его стабильное выступление в казанской команде в прошедшем сезоне. Именно из-за этого в состав не попал Андрей Лунев — голкипер чемпиона страны петербургского «Зенита».

«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе. Лунев — опытный вратарь, но мы посчитали, что Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее. Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

Он также высказался об отсутствии Ильи Самошникова в заявке сборной. Защитник не попал в состав национальной команды из-за повреждения.

«С Самошниковым вопрос решился сам по себе. Он повредил заднюю поверхность бедра. В Польше ему будут делать МРТ, он выбыл примерно на 7-10 дней», — заявил Черчесов.

Кроме Лунева и Самошникова, от сборной «отцеплены» еще два «динамовца» — защитник Роман Евгеньев и полузащитник Арсен Захарян. Все четверо продолжат работать на сборе вместе с национальной командой до 12 июня. До этой даты в заявки сборных на Евро-2020 можно сделать замены.

Напомним, накануне сборная России сыграла вничью с командой Польши в рамках контрольной встречи.