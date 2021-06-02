Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020

Сборная России отправила окончательную заявку на чемпионат Европы — 2020 по футболу.

В нее вошли 26 футболистов — 3 вратаря, 7 защитников, 13 полузащитников и 3 нападающих. В том числе два игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров. Защитник Илья Самошников не попал в заявку из-за травмы.

Также в окончательный состав не были включены голкипер Андрей Лунев («Зенит»), защитник Роман Евгеньев («Динамо»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

На групповом этапе сборной России предстоит провести три встречи — против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Напомним, ранее власти Дании запретили российским болельщикам посещать матчи ЧЕ-2020 в Копенгагене.