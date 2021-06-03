В Минпромторге не ждут роста цен на сахар
В России предпосылок для роста цен на сахар после истечения срока ценовых соглашений нет. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
— Я не вижу таких предпосылок. Тем более что принимаются не только меры в рамках соглашений, но и субсидирование производителей, квоты на [беспошлинный] импорт сахара, — передает «РИА Новости» его слова.
Соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка по ценам на сахар истекло 1 июня, по ценам на подсолнечное масло истекает 1 октября.
В мае Минсельхоз России объявил, что не будет продлевать соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло. Механизмы поддержки, среди которых субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены.
Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением соглашения о фиксации цен. По ее словам, ведомство уже обдумывает новые меры регулирования ситуации. В Минсельхозпроде Татарстана заявили, что в республике с начала года по настоящее время оптово-отпускные цены на сахар остаются прежними.
комментарии
А потом - опа!
Цены поднимут, народ начнет возмущаться, ФАС - начнет судорожно проводить проверки
И в итоге - государство не может диктовать условия коммерческим структурам. Это рыночные отношения