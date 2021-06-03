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«Синтез» вышел в финал Кубка России по водному поло

22:51, 03.06.2021
«Синтез» вышел в финал Кубка России по водному поло
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» (16:11) во втором матче полуфинальной серии Кубка России по водному поло у мужчин.

В составе казанской команды четыре мяча забил Адель Латыпов. Еще по три раза отличились Арслан Закиров и Эмиль Зиннуров.

Благодаря двум победам над «Динамо», казанский «Синтез» по сумме встреч вышел в финал Кубка страны.

Соперником казанской команды в финальном противостоянии станет волгоградский «Спартак». Первая игра состоится 8 июня, ответная — 13 июня. Место проведения матчей будет определено чуть позже.

Напомним, ранее «Синтез» во второй раз подряд стал победителем чемпионата России по водному поло.

СпортВодные виды спортаОбщество
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