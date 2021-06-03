В России могут создать Aurus с полностью электрическим двигателем

Центральный научно-исследовательский автомобильный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ») прорабатывает возможность создания автомобиля Aurus, который будет работать полностью на электрическом двигателе. Об этом рассказал директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов.

Сейчас автомобили работают на гибридном двигателе. Максимальная скорость, заявленная производителем, — 250 км/ч. До 100 км/ч машина может разогнаться за шесть секунд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каримов подчеркнул, что модель Aurus на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет, передает ТАСС его слова.

В понедельник в Татарстане стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. Президент республики Рустам Минниханов отмечал, что модельный ряд машин Aurus будет расширяться.



Татьяна Леухина