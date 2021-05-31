Новости промышленности

06:32 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минниханов анонсировал расширение модельной линейки автомобилей Aurus

18:25, 31.05.2021 3
Минниханов анонсировал расширение модельной линейки автомобилей Aurus
Фото: Максим Платонов

Модельный ряд машин Aurus будет расширяться. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов после церемонии открытия автомобильного завода Aurus в ОЭЗ «Елабуга».

— Сегодня только начало, будет большое продолжение, на платформе Aurus будет много разных (автомобильных, — прим. ред.) изделий, — сказал глава республики.

Фото: realnoevremya.ru

Запуск этого завода в республике даст возможности для развития региональных производителей автокомпонентов.

Серийное производство люксовых автомобилей Aurus стартовало в Татарстане сегодня. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ПромышленностьМашиностроениеОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 31 май
    зачем надо бронированные автомобили, бандитов разводить, как в кино американском
    Ответить
  • Анонимно 31 май
    Думаю, основным покупателем Аурусов будут госбюджеты разных уровней и чиновников обяжут пересесть на эти машины. По другому не получится.
    Ответить
  • Анонимно 31 май
    главное довести до ума и электро версию хочется увидеть не смотря что машина тяжеленная.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем