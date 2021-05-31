Минниханов анонсировал расширение модельной линейки автомобилей Aurus

Фото: Максим Платонов

Модельный ряд машин Aurus будет расширяться. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов после церемонии открытия автомобильного завода Aurus в ОЭЗ «Елабуга».

— Сегодня только начало, будет большое продолжение, на платформе Aurus будет много разных (автомобильных, — прим. ред.) изделий, — сказал глава республики.

Фото: realnoevremya.ru

Запуск этого завода в республике даст возможности для развития региональных производителей автокомпонентов.

Серийное производство люксовых автомобилей Aurus стартовало в Татарстане сегодня. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина