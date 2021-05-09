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Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России

09:37, 09.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут уже к сентябрю.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к этому времени, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России разработали платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях. Платформа на базе искусственного интеллекта поможет предотвратить вспышки коронавируса в коллективе. В систему будут вносить данные о здоровье сотрудников: результаты тестов, данные о вакцинации, информацию о заболевших коронавирусом. Работникам выдадут специальные брелоки, собирающие данные о контактах. Программа анализирует данные и моделирует различные сценарии распространения инфекции.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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