Мурашко назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут уже к сентябрю.



Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к этому времени, сообщает «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России разработали платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях. Платформа на базе искусственного интеллекта поможет предотвратить вспышки коронавируса в коллективе. В систему будут вносить данные о здоровье сотрудников: результаты тестов, данные о вакцинации, информацию о заболевших коронавирусом. Работникам выдадут специальные брелоки, собирающие данные о контактах. Программа анализирует данные и моделирует различные сценарии распространения инфекции.

Маргарита Головатенко