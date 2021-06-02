Адвокат казанского стрелка: «Выглядит как обычный человек, не сказала бы, что он чем-то огорчен»

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, после ареста cодержится в одиночной камере СИЗО и ни на что не жалуется. Его адвокат Лилия Шарапова сообщила, что он общается с ней и следователем, так как продолжаются следственные действия по его делу.

— Выглядит хорошо, разговаривает, выглядит обычно. Выглядит как обычный человек, не сказала бы, что он чем-то огорчен, — цитирует ее RT.

Шарапова отметила, что вчера она и Галявиев подписали документы на проведение психолого-психиатрической экспертизы.

— Когда его повезут в институт Сербского — пока неясно, это вопрос небыстрый, — отметила адвокат.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Галявиев находится под круглосуточным видеонаблюдением. 12 мая Советский суд Казани заключил его под стражу на 2 месяца, до 11 июля.

По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. В результате погибли девять человек и более 20 пострадали. Ему предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ.