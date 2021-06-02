В Татарстане провакцинировано 371 870 человек
В Татарстане провакцинировано 371 870 человек. За сутки прививку сделали 7 003 человека, сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 265 842 человека.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
- единый номер 122,
- при обращении в МФЦ,
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Со вчерашнего дня в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».
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