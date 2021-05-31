С 1 июня в Казани начнут вакцинировать от COVID-19 у станций метро

Фото: Максим Платонов

С 1 июня в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно будет у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС, сообщили в пресс-службе мэрии.



С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».

фото: Максим Платонов

Недавно заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса.

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 30 человек. Так, на 31 мая в республике зарегистрировано 21 484 случая заражения коронавирусом.