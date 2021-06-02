В Татарстане у более 200 человек забрали оружие из-за неправильного хранения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане изъяли оружие более чем у 200 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

— После обхода были выявлены чуть более 200 владельцев, к которым есть вопросы по хранению оружия, у них оружие было изъято, — сказала он.

Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки на RTVI говорил, что в Татарстане выявили «200 с чем-то сомнительных людей, у кого есть нарушения, отклонения по содержанию оружия».

Вчера Комитет Госсовета по законности и правопорядку одобрил поправки, ужесточающие оборот оружия после трагических событий в Казани и Керчи. Так, депутаты согласились с консолидированным предложением повысить возраст с 18 до 21 года, который дает право на приобретение оружия.