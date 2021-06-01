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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Польшей

20:25, 01.06.2021
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Польшей
Фото: rfs.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на контрольный матч против команды Польши.

С первых минут на поле выйдут сразу два игрока из зарубежных клубов — Александр Головин и Алексей Миранчук. Капитаном сборной будет Артем Дзюба. В воротах игру начнет Антон Шунин.

А вот игроки «Рубина» не попали в стартовый состав сборной. Юрий Дюпин и Денис Макаров остались в числе запасных и смогут появиться на поле по ходу встречи.

Еще один футболист «Рубина» Илья Самошников, а также Денис Черышев («Валенсия») и Марио Фернандес (ЦСКА) пропустят игру из-за травмы.

СпортФутбол
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