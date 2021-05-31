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Черчесов сообщил, что Самошников не сыграет против сборной Польши

23:05, 31.05.2021
Черчесов сообщил, что Самошников не сыграет против сборной Польши
Фото: vk.com/fcrk

Защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит контрольную встречу сборной России против национальной команды Польши. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

По словам тренера, Самошников жаловался на дискомфорт в области задней поверхности бедра. В ближайшее время защитник пройдет дополнительный осмотр в одной из польских медицинских клиник.

«Самошников только вчера пожаловался на заднюю поверхность бедра. Надеюсь, наши польские друзья завтра помогут сделать обследование. Посмотрим, что там», — заявил Черчесов.

Фото: rfs.ru

Помимо Самошникова против Польши не смогут сыграть защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев, продолжающие восстановление после повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что перечисленные футболисты занимались на тренировке по индивидуальной программе.

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