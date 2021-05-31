Черчесов сообщил, что Самошников не сыграет против сборной Польши

Защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит контрольную встречу сборной России против национальной команды Польши. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

По словам тренера, Самошников жаловался на дискомфорт в области задней поверхности бедра. В ближайшее время защитник пройдет дополнительный осмотр в одной из польских медицинских клиник.

«Самошников только вчера пожаловался на заднюю поверхность бедра. Надеюсь, наши польские друзья завтра помогут сделать обследование. Посмотрим, что там», — заявил Черчесов.

Фото: rfs.ru

Помимо Самошникова против Польши не смогут сыграть защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев, продолжающие восстановление после повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что перечисленные футболисты занимались на тренировке по индивидуальной программе.