Корреспонденты «Реального времени» победили в конкурсе региональной финансовой журналистики «Рублевая зона»
Журналисты интернет-газеты «Реальное время» Элеонора Рылова и Инна Серова победили в конкурсе региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». Мероприятие проходит 31 мая и 1 июня в Чебоксарах.
Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублевая зона» проводится с 2014 года и проходит в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Сессии конкурса в свое время были в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве. Генеральный партнер конкурса — Союз журналистов России.ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым