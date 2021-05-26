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В Лениногорском районе РТ обнаружили свалку на 1 тысячу кв. метров

20:08, 26.05.2021
В Лениногорском районе РТ обнаружили свалку на 1 тысячу кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Лениногорском районе Татарстана возле села Новое Шугурово экологи обнаружили свалку строительных отходов площадью 1 тыс. кв. м. Среди мусора валялись накладные документы.

Фото: tatarstan.ru

Специалисты Минэкологии РТ предположили, что отходы могли быть свезены сюда из Бугульмы. В отношении неустановленных лиц возбудили административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также экологи выявили в Лаишевском районе Татарстана три несанкционированных свалки между селами Столбищи и Малые Кабаны.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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