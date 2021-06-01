Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип про пионеров

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Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в Международный день защиты детей выпустил новую песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») и клип на нее.

Режиссером выступил Сергей Грей, в клипе снялись шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова.

События ролика разворачиваются в СССР. В клипе показывается пионерское детство главного героя и издевательства сверстников над ним, а также его последующая судьба.

В одном из кадров появляется бюст Владимира Ленина, плачущий кровью.

В апреле Линдеманн выпустил песню «Любимый город» на русском языке, которая стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев» про летчика из Казани. На трек было выпущено два клипа.

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