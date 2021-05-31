Рынок рекламы в Казани возвращается к докризисным значениям и избавится от «голосовых сообщений»

Фото: Максим Платонов

Плюс 6—9 млн в бюджет

На двух сотнях муниципальных остановочных павильонов в Казани появятся новые рекламные конструкции. На этой неделе стартует сбор заявок от желающих принять участие в торгах на право разместить рекламу на остановочном навесе, этот вопрос обсудили сегодня на «деловом понедельнике».

Как рассказал начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов, рекламные конструкции разместят на муниципальных остановочных навесах, которые установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Пилотный проект с применением современной технологии «Кристалайт» был реализован на двух остановках по улице Татарстан. В наружной рекламе такие технологии еще не применялись.



Приобретать остановки рекламщикам не потребуется, рекламная панель монтируется в уже установленный муниципальный остановочный навес.

По расчетам властей, такая реклама сможет пополнить бюджет города на 6—9 млн рублей в год. Кроме этого, обслуживать их будут рекламные службы, что поможет привести муниципальные остановки в соответствие с требованиями Правил благоустройства города Казани.

Как рассказал Аскар Багаутдинов, рекламные конструкции разместят на муниципальных остановочных навесах, которые установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: kzn.ru

Рынок рекламы восстанавливается

В 2021 году ситуация на рынке рекламы значительно улучшилась. Показатели заполняемости рекламы на городских объектах вернулись к докризисным значениям — в марте и апреле заполняемость составляла 60%, в мае — 55%. Для сравнения: в мае 2020 года заполняемость рекламы на цифровых конструкциях составила всего 13%.

В 2020 году для поддержания рынка рекламы власти приняли решение о предоставления отсрочек по платежам по договорам на установку конструкций за второй квартал 2020 года и части платежей за третий-четвертый кварталы и первый квартал 2021 года. Общая сумма отсроченных платежей составила 197 млн рублей.

Эти меры помогли восполнить бюджету Казани недополученные в 2020 году средства. Рекламщикам утвердили отсрочку по выплате долгов, сообщил сегодня Багаутдинов. В 2021 году планируется собрать около 452,5 млн рублей, из которых 105 млн уже поступило в бюджет Казани.



Этим летом вступят в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу. Фото: consultantastrakhan.ru

А звуковая реклама уйдет в прошлое

Еще одно изменение в сфере рекламы в городе — этим летом вступят в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу.

Ранее у Казани не было законных методов, чтобы воспрепятствовать тем, кто постоянно прокручивает на улицах города звуковую рекламу. Формально предприниматели не превышали уровень шума, но для тех, кто работает в таких местах, условия становятся невыносимыми, заключили сегодня участники совещания.



— Регулярно поступают жалобы от граждан, которые у себя дома или на работе вынуждены в режиме нон-стоп прослушивать одну и ту же рекламную информацию. При этом формально уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье, — рассказал Багаутдинов.

Ильсур Метшин: «Звуковая реклама в буквальном смысле достала». Фото: kzn.ru

«Звуковая реклама в буквальном смысле достала, многие жители поднимали эту проблему неоднократно. Задавали вопрос: «На каком основании нам прекратить эту «музыку»?» Не было механизма, сегодня мы будем вооружены законом», — заключил Метшин.



Ольга Плешкова