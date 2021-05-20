Бугульминское птичье хозяйство Ильшата Тукаева оценили почти в 3 миллиарда

Самое ценное — здания и земля

Имущество сельскохозяйственного актива миллиардера (а теперь личного банкрота) Ильшата Тукаева — птицефабрики «Племрепродукт» — оценили в 2,97 млрд рублей в рамках банкротных процедур, выяснило «Реальное время». Под этим имуществом понимается фактически вся птицефабрика — здания, земля, оборудование, транспорт.

Само производство представляет собой модернизированную Бугульминскую птицефабрику. Тукаев заявлял, что планировал вложить во все свои сельхозактивы 10 млрд рублей.

Из суммы в 2,97 млрд рублей 2,69 млрд рублей приходятся на недвижимость — в первую очередь это здания птицеводческих репродукторов, восемь строений, каждое из которых оценивается от 100 до 300 млн рублей. Строительство еще трех репродукторов завершено на 40%. Кроме того, в собственности у предприятия находятся земельные участки площадью 824 га.

516 единиц оборудования птицефабрики оценены в 244,1 млн рублей. 33 единицы автотранспорта, по отчету оценщика, стоят 40,7 млн рублей — в основном это тяжелая техника и несколько легковых машин.

516 единиц оборудования птицефабрики оценены в 244,1 млн рублей. Фото: agro.tatarstan.ru

Что с другими сельхозактивами Тукаева

Отметим, что «Племрепродукт» по масштабам выручки наименьший из сельхозактивов Тукаева: в пиковый 2017 год его выручка достигала 595 млн рублей при чистой прибыли в 18 млн рублей. В дальнейшем выручка падала, а компания начала приносить многомиллионные убытки.

Другой сельзхозактив — расположенный в Бугульме комбикормовый завод «Репродукт» — зафиксировал сопоставимую (590 млн рублей при убытке в 561 млн рублей) выручку в 2020 году, в 2017-м он выручал 1,9 млрд в год (хотя работал почти в ноль, при минимальной чистой прибыли). Годом ранее и того больше — 2,88 млрд рублей выручки и 35 млн рублей чистой прибыли. Эта компания также находится в стадии банкротства, но оценку еще не проходила.

Еще одна агрокомпания Тукаева, расположенная в Самаре «Тимашевская птицефабрика», даже в 2020 году фиксировала 2,37 млрд рублей выручки, хотя и приносила убыток в 420 млн. В 2017 году компания показывала выручку в 3,6 млрд рублей и прибыль в 194,8 млн рублей. Эта птицефабрика — действующая, хотя кредиторы бизнеса Тукаева пытаются обанкротить и ее.

В сентябре 2019 года Тукаев зарегистрировал ООО «Холдинг Самарский Бройлер» в Москве (под таким брендом выходила продукция предприятий Тукаева), однако последняя отчетность общества была с нулевыми показателями.

Расположенный в Бугульме комбикормовый завод «Репродукт» также находится в стадии банкротства, но оценку еще не проходил. Фото: feedart.info

Взлет и падение

Напомним, что изначально Ильшат Тукаев занимался нефтесервисным бизнесом — он владел компанией «Ортэкс», которая работала еще с 2000 года и занималась строительством нефтяной инфраструктуры, в том числе для «Татнефти», ЛУКОЙЛа, «Транснефти», «Роснефти» и «Газпрома».

В 2017 году (по-видимому, самый благоприятный год для бизнес-империи Тукаева) «Ортэкс» выручил 6,4 млрд рублей и принес 136,4 млн рублей чистой прибыли. Сейчас компания также является банкротом.

Птицеводческим хозяйством Тукаев занялся гораздо позже — в 2010—2012 годах, сначала в Самаре (упомянутая «Тимашевская птицефабрика»), а затем и в Бугульме. Комбикормовый завод «Репродукт» в 2014 году открывали в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.

Крах бизнес-империи Тукаева начался с «Племрепродукта»: именно на это предприятие брался кредит в 1,4 млрд рублей в Сбербанке, остальные фирмы и сам Тукаев выступали поручителями. В марте 2019 года компания начала допускать просрочки по кредитам, что обернулось банкротным иском, а поручительства утянули в пучину банкротства и остальные активы, а также Тукаева и его бизнес-партнера, московского мецената Рафаэля Фаизова.

Все поголовье птиц продали — так что деятельность «Племрепродукта» остановилась относительно безболезненно. Фото: meat-expert.ru

Впрочем, директор «Племрепродукта» Алексей Лиорек рассказывал, что финансовые трудности у компании наметились еще в 2018 году. В 2019 году перед «Племрепродуктом» встал выбор: заплатить налоги или же другие обязательные платежи вроде газа, света и зарплат. Лиорек выбрал второй вариант, чтобы сохранить предприятие. И оказался фигурантом дела о неуплате налогов (позже это дело прекратил суд).

Предприятие и поголовье птиц на нем тогда удалось сохранить, но банкротства избежать не получилось. К тому моменту, правда, все поголовье уже продали — так что деятельность «Племрепродукта» остановилась относительно безболезненно.

Александр Артемьев