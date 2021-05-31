Метшин призвал собраться за круглым столом для решения проблем с самокатами

На «деловом понедельнике» в Казани сегодня обсудили проблему электросамокатов. По словам мэра города Ильсура Метшина, новая забава стала «большой головной болью».

По словам главы города, приемная мэра, приемные глав администраций, система завалена обращениями пешеходов и автомобилистов с тем, какую проблему создало непомерное количество самокатов.

«У нас не было такой головной боли с велосипедистами. Мы думаем сейчас, как регламентировать самокаты. Нет никаких нормативных документов, актов регламентирующих нет. Раньше самокатов было единицы, а сейчас только по Казани больше тысячи. Есть факты, когда нетрезвые пользуются этим видом транспорта. Но если нет правил, значит, мы должны их создать», — уверен Метшин.

Для решения проблемы мэр призвал собраться за круглым столом руководителей бизнеса и силовых ведомств: прокуратуры, ГИБДД республики — для регламентации пользования самокатами.



В выходные президент республики Рустам Минниханов потребовал за неделю разработать правила использования электросамокатов. Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Он допустил, что со временем количество мест, где нужно будет слезть с электросамоката, чтобы перейти дорогу, будет увеличиваться.

Ольга Плешкова