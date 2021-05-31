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Метшин призвал собраться за круглым столом для решения проблем с самокатами

11:10, 31.05.2021 12
Метшин призвал собраться за круглым столом для решения проблем с самокатами
Фото: realnoevremya.ru

На «деловом понедельнике» в Казани сегодня обсудили проблему электросамокатов. По словам мэра города Ильсура Метшина, новая забава стала «большой головной болью».

По словам главы города, приемная мэра, приемные глав администраций, система завалена обращениями пешеходов и автомобилистов с тем, какую проблему создало непомерное количество самокатов.

«У нас не было такой головной боли с велосипедистами. Мы думаем сейчас, как регламентировать самокаты. Нет никаких нормативных документов, актов регламентирующих нет. Раньше самокатов было единицы, а сейчас только по Казани больше тысячи. Есть факты, когда нетрезвые пользуются этим видом транспорта. Но если нет правил, значит, мы должны их создать», — уверен Метшин.

Для решения проблемы мэр призвал собраться за круглым столом руководителей бизнеса и силовых ведомств: прокуратуры, ГИБДД республики — для регламентации пользования самокатами.

В выходные президент республики Рустам Минниханов потребовал за неделю разработать правила использования электросамокатов. Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Он допустил, что со временем количество мест, где нужно будет слезть с электросамоката, чтобы перейти дорогу, будет увеличиваться.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 31 май
    правила нужны, конечно, раз это стало так популярно, порядок нужен везде
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  • Анонимно 31 май
    1. Это не забава, а полноценное в некоторых условиях и на некоторые расстояния средство передвижения, альтернатива автомобилю, лучшая, чем велосипед. Например, в этом случае мой автомобиль не занимает место на проезжей части и иногда парковочное место.
    2. Не вижу принципиальной разницы в плане безопасности между велосипедом и легким/средним самокатом. Головная боль обусловлена резким увеличение общего количества подобных ТС на дорогах. Считаю, что регламентировать следует одновременно велосипеды и самокаты с небольшой мощностью и массой по одним правилам.
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    Анонимно 31 май
    Глупость пишешь. Это забава, а не средство передвижения! Причем забава дураков! Я гуляю в парке Урицкого и вижу этих недорослей на самокатах, которые гоняют по аллеям парка, на больших скоростях, для прикола обьезжая отдыхающих как вешки в автошколе упражнение "змейка". Гуляющим приходиться быть в постоянном напряжении и следить чтобы эти "недоросли" не сбили детей или стариков. А теперь ответь мне, адвокат самокатчиков безбашенных,- куда передвигаются эти чудаки, если они гоняются по кругу по одним и тем-же дорожкам? Это у вас называется деловая поездка? Ты адвокат этих самокатчиков до тех пор, пока они не сшибут твоего ребенка, или твоих престарелых родителей. Вот тогда ты станешь умнее.
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    Анонимно 31 май
    поживи в Китае - сам станешь умнее
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    Анонимно 01 июн
    Кому-то забава, кому-то ежедневный транспорт
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    Анонимно 31 май
    Ограничить скорость надо и у великов и у самокатов
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  • Анонимно 31 май
    Хоть за круглым,хоть за квадратным но решать вопрос надо. Ограничение по скорости, где имеют права ездить и прочие детали
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  • Анонимно 31 май
    С велосипедами в 10 раз больше происшествий ежедневно, просто об этом никто не пишет и всем плевать, а запретить и регламентировать нужно конечно же самокаты. Чем больше глупых и бесполезных законов тем лучше, ага
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    Анонимно 31 май
    Так и велосипеды надо регулировать, и самокаты. Но и передергивать не надо, с самокатами сейчас проблем куда больше, чем с велосипедами. И достали они тоже сильнее! Разобраться с ними надо.
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    Анонимно 01 июн
    Велосипеды уже регулируются ПДД, в частности п.24, и там точно не в 10 раз больше происшествий, велосипедов меньше встречается на улицах, а ответственность велосипедиста, в среднем, выше
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  • Анонимно 31 май
    Самокаты, велосипеды и даже пешеходы являются участниками дорожного движения. При этом знать правила дорожного движения обязаны только водители автомобилей. Например, если велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходи пешком, то это пешеход, а если он не слезает с велосипеда, то то транспортное средство (и если смотреть ПДД, то водитель автомашины совершенно не обязан уступить такому велосипедисту/самокатчику дорогу). Только велосипедисты и самокатчики этого не знают. По сути они являются самоубийцами. Так же они по какой-то причине считают, что у них есть приоритет перед пешеходом на тротуаре. В общем надо вводить в школе обязательный курс ПДД, по итогам проводить обязательный экзамен и выдавать права на управление велосипедом и самокатом и естественно ввести административную ответственность и для этих категорий участников движения.
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  • Анонимно 31 май
    Никакой проблемы с самокатами не будет, если люди будут нормально ездить на них, а для этого без регулирования никак с нашими нравами.
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