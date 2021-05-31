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Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

09:12, 31.05.2021
Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Фото: instagram.com/wta

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу США Аманду Анисимову в рамках первого круга «Ролан Гаррос» во Франции.

Россиянка испытала некоторые сложности в первом сете, но потом легко смогла взять второй и выиграла матч — 7:6 (7:5), 6:1.

Во втором круге турнира Кудерметова сразится с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, одолевшей свою соотечественницу Марию Боузкову (6:0, 4:6, 6:2). Матч состоится 2 июня.

Ранее Синякова дошла до полуфинала турнира в Парме, по пути обыграв известную американскую теннисистку Серену Уильямс.

Напомним, Кудерметова стала первой ракеткой России среди женщин и продолжает удерживать свои позиции в рейтинге WTA. После победы в Чарльстоне теннисистку поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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