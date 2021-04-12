Минниханов поздравил Кудерметову с победой на турнире WTA

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил поздравительную телеграмму теннисистке Веронике Кудерметовой в честь ее победы на турнире WTA в Чарльстоне, а также завоеванием титула первой ракетки России.

«Поздравляю Вас с блестящим выступлением на турнире WTA-500 в Чарльстоне, а также с завоеванием титула первой ракетки России. Это важная веха и в Вашей профессиональной карьере и значимый вклад в копилку российских побед в большом теннисе.

Гордимся Вами — такой талантливой и целеустремленной спортсменкой Татарстана, желаем Вам, Вашему тренеру, супругу Сергею Геннадьевичу Демехину дальнейшей плодотворной работы, неиссякаемого оптимизма, энергии, вдохновения для достижения новых спортивных вершин и уверенных красивых побед. Крепкого здоровья, успехов и счастья вам», — говорится в обращении Минниханова.

Фото: instagram.com/wta

Напомним, Кудерметова обыграла в финале турнира черногорскую теннисистку Данку Ковинич со счетом 6:4, 6:2 и выиграла свой первый титул в карьере. Благодаря этой победе, Вероника поднялась на 29-ю строчку рейтинга WTA, что позволило ей стать первой ракеткой России. Также спортсменка гарантировала себе попадание в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Ранее лучшим результатом Кудерметовой был выход в финал турнира в Абу-Даби, где в январе нынешнего года она уступила Арине Соболенко.