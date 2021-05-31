Главное о коронавирусе на 31 мая: Израиль запрещает выезд в Россию, глобальная проверка в Хошимине

Риски перегруженных больниц



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 31 мая в республике зарегистрировано 21 484 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 490 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли за весь период ровно 500 человек.

Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил о риске вернуться к очередям и перегруженности больниц. По его словам, если не будет определенного коллективного иммунитета, то есть риск вернуться в март, апрель и июнь 2020 года.

В Набережных Челнах на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 46 052 человека, вторым — 34 764 человека.



Ажиотажный спрос на «Спутник V»

За последние сутки в России выявили 8 475 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 715 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 071 917 человек, а выздоровевших — до 4 684 585 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 339 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 121 501 человек.



За последние сутки в России проведено более 343 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528,8 тысячи человек.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью. Он отметил, что эффективность подтверждена не только российскими данными. Также используются данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран.

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре сообщили, что у курящих людей COVID-19 чаще всего протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Курящим грозит более тяжелое течение болезни, так как их легкие уже повреждены.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что тенденция к снижению потребление табачной продукции наблюдается в России в последние годы, в частности страх быть инфицированным коронавирусом усилил мотивацию граждан отказываться от курения. Со ссылкой на данные Росстата он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей. Брюн подчеркнул, что борьбе с курением способствует и закон от 2013 года «Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий, связанных с потреблением табака».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на прошлой неделе оказалось максимальным с конца марта. С 24 по 30 мая штаб сообщил о 61 937 случаях заражения против 61 260 с 17 по 23 мая (рост на 1,1%). Больше инфицированных за неделю в стране в последний раз выявляли два месяца назад — с 22 по 28 марта.

Фото: Ринат Назметдинов

Снятый вопрос о ковид-паспортах



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразилось 170 354 142 человека, 3 541 800 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 259 430). На второй строчке — Индия (28 047 534), на третьей — Бразилия (16 515 120), на четвертой — Франция (5 728 418), на пятой — Турция (5 242 911). Россия занимает шестое место (5 005 171, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (594 431). За ними следуют Бразилия (461 931), Индия (329 100), Мексика (223 507) и Великобритания (128 043).

Американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что миру грозят новые пандемии COVID-26 и COVID-32, если не будет детально изучено происхождение COVID-19. Ученый уверен, что для исследования возникновения вспышки вируса в Ухани необходимо направить в Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. При этом сделать это без сотрудничества с Китаем было бы сложно — необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Фото: abc13.com

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом рассказал бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимается расследованием происхождения COVID-19. Ашер считает, что китайские власти скрывали в течение месяца информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это поспособствовало распространению инфекции.

C 31 мая Израиль запретит выезд в Россию для своих граждан из-за коронавируса. Также израильтяне не смогут попасть в Аргентину. Израиль продлил запрет на выезд в «красные государства» до 13 июня. В этот список уже вошли Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Аргентина и Россия войдут в реестр сегодня.

В городе Хошимин на юге Вьетнама планируют проверить на коронавирус всех жителей — 9 миллионов человек. В течение двух недель в этом крупнейшем городе Вьетнама разрешается выходить из дома только по жизненно важным причинам и запрещается собираться группами более 10 человек. Такие меры приняли после того, как во Вьетнаме обнаружили новую разновидность коронавируса, представляющую собой комбинацию из британского и индийского штаммов.

Фото: vnexplorer.net

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили более высокую эффективность вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 у мужчин по сравнению с женщинами. В период с 1 января по 30 апреля 2021 года коронавирус выявили у 10 262 привитых от COVID-19 американцев, среди которых 63% (6446) составляли женщины. Их средний возраст — 58 лет. Это соответствует данным клинических испытаний о меньшей эффективности вакцин от коронавируса для женщин. В частности, вакцина Pfizer показала эффективность в 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин, а вакцина Johnson & Johnson снизила риск тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.



Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что рестораны, кафе, бары и другие учреждения общественного питания республики с понедельника, 31 мая, начнут обслуживать посетителей с соблюдением определенных ограничений — за ресторанными столиками должны находиться не более четырех гостей.

Министр отметил, что условием для посещения учреждений общепита является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус или подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19.

Фото: 420on.cz

Британская разведка считает теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР. Мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Норвежский вирусолог Биргер Сёренсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собирались обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, публиковать работу тогда отказались почти все крупные научные издания, включая британский журнал Nature. В конечном итоге она вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, причем основную тему публикации пришлось изменить.

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он считает, что с регистрацией вакцины нельзя медлить из-за идеологических причин.

Фото: Максим Платонов

Новая квартира стоимостью $1,4 млн станет главным призом специальной лотереи, которая будет проведена в Гонконге только для полностью вакцинированных от коронавируса жителей. Это призвано побудить население активнее принимать участие в правительственной программе иммунизации. Спонсором лотереи выступит одна из местных девелоперских компаний. 20 других победителей получат банковские карты на сумму 100 тыс. гонконгских долларов ($13 тыс.). Администрация международного аэропорта Гонконга инициировала розыгрыши 60 тыс. авиабилетов для своих сотрудников и жителей города, которые получат две дозы вакцины до конца сентября. Со своей стороны, власти этого специального административного района Китая пообещали госслужащим два дополнительных оплачиваемых выходных дня, если те согласятся сделать прививку.

Власти Великобритании откажутся от идеи требовать COVID-паспорта у посетителей крупных мероприятий внутри страны. Критики этой инициативы считают неэтичным заставлять людей предъявлять доказательства своего медицинского статуса на общественных мероприятиях. Официальные лица, рассматривающие вопрос о применении COVID-паспортов внутри страны, считают, что шансов принять соответствующий закон нет.

Маргарита Головатенко