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Глава РФПИ: Мы видим ажиотажный спрос на российскую вакцину в мире

13:01, 30.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава РФПИ: Мы видим ажиотажный спрос на российскую вакцину в мире
Фото: Максим Платонов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.

Он отметил, что эффективность подтверждена не только российскими данными, сообщает ТАСС. Также используются данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, сказал он.

фото: Максим Платонов

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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