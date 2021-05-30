Глава РФПИ: Мы видим ажиотажный спрос на российскую вакцину в мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.
Он отметил, что эффективность подтверждена не только российскими данными, сообщает ТАСС. Также используются данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, сказал он.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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