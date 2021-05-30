Глава РФПИ: Мы видим ажиотажный спрос на российскую вакцину в мире

Фото: Максим Платонов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.

Он отметил, что эффективность подтверждена не только российскими данными, сообщает ТАСС. Также используются данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, сказал он.

фото: Максим Платонов

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Нечаев