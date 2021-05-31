Ученый из Америки предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Миру грозят новые пандемии COVID-26 и COVID-32, если не будет детально изучено происхождение COVID-19, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — заявил эксперт в эфире телеканала NBC News (цитата «РИА Новости»).

Ученый уверен, что для исследования возникновения вспышки вируса в Ухани необходимо направить в Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. При этом сделать это без сотрудничества с Китаем было бы сложно — необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Фото: realnoevremya.ru

10 дней назад республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В США сообщили, что несколько сотрудников института вирусологии в Ухани в ноябре 2019 сильно заболели, а жена одного из них умерла от коронавируса в декабре 2019 года.

Также британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен тоже сообщили о наличии у них доказательств искусственного происхождения коронавируса.



Ольга Плешкова