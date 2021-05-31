Мэр Челнов заявил о риске вернуться к очередям и перегруженности больниц

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 46 052 человека, вторым — 34 764. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил о необходимости коллективного иммунитета к коронавирусу.

— Если у нас не будет определенного коллективного иммунитета, то мы вернемся в март, апрель, июнь 2020 года. Вернемся к очередям в больницах, к перегруженности больниц, — приводятся его слова на сайте администрации города.

Фото: nabchelny.ru

Александр Николаев недавно заявил, что в Набережных Челнах для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать свыше 247 тысяч человек — 60% взрослого населения города старше 18 лет. На 28 мая в Челны поступило 46 655 доз вакцин.