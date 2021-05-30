СМИ: Жена уханьского вирусолога умерла от COVID-19 в декабре 2019 года

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом рассказал бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимается расследованием происхождения COVID-19.

— Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей, — считает он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ашер считает, что китайские власти скрывали в течение месяца информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это поспособствовало распространению инфекции, передает Daily Caller.

В феврале американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в октябре 2019 года в больницы в центральной части Китая (провинция Хубэй) поступили около 90 человек с симптомами, похожими на те, что возникают при заболевании коронавирусом. Неопровержимых доказательств, что эти пациенты были больны COVID-19, пока нет.

На прошлой неделе республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Вчера британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен тоже сообщили о наличии у них доказательств искусственного происхождения коронавируса.



Татьяна Леухина