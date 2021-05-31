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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов

05:24, 31.05.2021
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 31 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, на крайнем востоке местами до +20˚С. В Казани — от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +13... +16 градусов.

Общество Татарстан
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