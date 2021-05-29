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Минцифры сообщило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

15:20, 29.05.2021
Минцифры сообщило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика
Фото: digital.gov.ru

Министерство цифры РФ объявило о старте безвизового въезда иностранцев в Россию по паспорту болельщика — Fan ID с сегодняшнего дня и до 2 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такой порядок въезда действует с 00.00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге, в 23.59 2 июля 2021 года.

Использовать паспорт болельщика можно в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Питере.

С воскресенья в России вступят в силу новые правила выдачи загранпаспортов.

СпортФутболОбщество
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