Туристический кешбэк для участников студенческих конкурсов запустят 1 июля
С 1 июля должен заработать туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Всего на эту программу планируют выделить 2 млрд рублей.
Вчера Догузова рассказала, что за три дня действия программы возмещения половины потраченных средств на путевки в детские лагеря россияне купили 21 тысячу туров на общую сумму 700 млн рублей.
На программу правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Рассчитывалось, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.
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