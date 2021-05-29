Туристический кешбэк для участников студенческих конкурсов запустят 1 июля

Фото: Максим Платонов

С 1 июля должен заработать туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



Всего на эту программу планируют выделить 2 млрд рублей.

фото: Максим Платонов

Вчера Догузова рассказала, что за три дня действия программы возмещения половины потраченных средств на путевки в детские лагеря россияне купили 21 тысячу туров на общую сумму 700 млн рублей.

На программу правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Рассчитывалось, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.



Алексей Нечаев