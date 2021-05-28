За три дня действия детского кешбэка россияне купили путевок на 700 млн рублей

За три дня действия программы возмещения половины потраченных средств на путевки в детские лагеря россияне купили 21 тысячу туров на общую сумму 700 млн рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По данным Догузовой, средняя стоимость приобретенных путевок составила 33 тысячи рублей. В течение ближайших дней людям на карты вернутся 50 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь в апреле предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Старт продаж детских путевок с кешбэком состоялся 25 мая. Приобрести путевку для ребенка можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — до 15 сентября.

На программу правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Рассчитывалось, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.



Ольга Плешкова