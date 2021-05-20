Мишустин поручил возместить средства купившим путевки в детские лагеря до введения кешбэка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил возместить средства тем, кто приобрел путевки в детские лагеря до введения кешбэка.
Сделать это поручено в короткие сроки, сообщает ТАСС.
На днях Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. Кешбэк за путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.
Напомним, на продление программы туристического кешбэка за поездки по России выделят еще 4,7 млрд рублей.
В субботу правительство одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей.
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