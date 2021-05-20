Мишустин поручил возместить средства купившим путевки в детские лагеря до введения кешбэка

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил возместить средства тем, кто приобрел путевки в детские лагеря до введения кешбэка.



Сделать это поручено в короткие сроки, сообщает ТАСС.

На днях Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. Кешбэк за путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на продление программы туристического кешбэка за поездки по России выделят еще 4,7 млрд рублей.

В субботу правительство одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей.

Маргарита Головатенко