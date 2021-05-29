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Кварацхелия покинул расположение сборной Грузии

08:31, 29.05.2021
Кварацхелия покинул расположение сборной Грузии
Фото: nakrebi.ge

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия покинул расположение сборной Грузии, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Футболист несколько дней занимался по индивидуальной программе. По итогам дополнительных обследований врачи сборной Грузии приняли решение, что хавбек не сможет помочь команде в ближайших товарищеских матчах.

Фото: nakrebi.ge

По данным грузинских СМИ, представители игрока попросили главного тренера сборной Вилли Саньоля не использовать Кварацхелию в предстоящих играх. Футболист сейчас ведет активные переговоры о переходе в другой европейский чемпионат и не хочет рисковать здоровьем.

Напомним, Кварацхелия пропустил последние несколько матчей «Рубина» в РПЛ из-за травмы, которую получил в игре с «Уралом».

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