Кварацхелия занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия начал тренировки в расположении сборной Грузии по футболу. Национальной команде предстоит провести две товарищеские встречи.

По данным грузинских СМИ, Кварацхелия занимался по индивидуальной программе.

В сборную на ближайшие товарищеские матчи также вызван хавбек «Рубина» Зурико Давиташвили, окончание сезона проведший в аренде в «Роторе».

Давиташвили (слева) и Кварацхелия (справа). Фото: nakrebi.ge

Сборы грузинской команды проходят на базе «Зестафони» и продлятся до 31 мая. После этого сборная под руководством французского специалиста Вилли Саньоля отправится на матчи против Румынии (2 июня) и Нидерландов (4 июня).

Напомним, Кварацхелия пропустил последние несколько матчей «Рубина» в РПЛ из-за травмы, которую получил в игре с «Уралом».