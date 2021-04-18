Кварацхелия получил травму и был заменен по ходу матча с «Уралом»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог доиграть матч с «Уралом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист был заменен на 32-й минуте встречи, вместо него на поле появился Солтмурад Бакаев. Кварацхелия держался за заднюю поверхность бедра после одного из игровых моментов.
По окончании первого тайма казанцы ведут со счетом 1:0. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Дарко Йевтич.
Напомним, ранее Кварацхелия возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ.СпортФутбол
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