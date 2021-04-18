Кварацхелия получил травму и был заменен по ходу матча с «Уралом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог доиграть матч с «Уралом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист был заменен на 32-й минуте встречи, вместо него на поле появился Солтмурад Бакаев. Кварацхелия держался за заднюю поверхность бедра после одного из игровых моментов.

По окончании первого тайма казанцы ведут со счетом 1:0. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Дарко Йевтич.

Напомним, ранее Кварацхелия возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ.