Летом в Татарстане через Центры занятости населения планируют трудоустроить 14,5 тысячи подростков

В текущем году через Центры занятости населения планируется устроить на работу 14,5 тысячи татарстанских подростков. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Более 31 млн рублей было выделено на эти цели. Отмечается, что подросткам будут доплачивать по 2250 рублей материальной поддержки за каждый отработанный месяц.

Кроме того, каждый год в летний период в регионе трудоустраивают порядка 10 тыс. юных татарстанцев. В прошлом году из-за ограничительных мер было трудоустроено 7 324 подростка, а в 2019 году — 15 809.

«Реальное время» узнало, куда могут трудоустроиться подростки в Татарстане. Подробности в материале.

Алексей Нечаев