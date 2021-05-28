В Татарстане для детей разработали учебное пособие по обращению с отходами

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане для детей выпустили учебное пособие по обращению с отходами. По нему будут обучаться в детсадах и школах республики в рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».

В специальной рабочей тетради содержится информация о сортировке и переработке мусора и использовании вторсырья. Пособие содержит также обучающие игры и задания.

Фото: eco.tatarstan.ru

Учебное пособие выпустил региональный оператор по обращению с ТКО «Гринта». Занятия по нему будут проходить совместно с общероссийской общественной организацией «Центр экологической политики и культуры» в Татарстане, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В марте Казань заняла второе место среди городов-миллионников России по уровню интереса к сортировке мусора. Столицу Татарстана обогнал Санкт-Петербург, в пятерку также вошли Москва, Уфа и Екатеринбург. Чаще всего про раздельный сбор мусора спрашивают пользователи от 35 до 44 лет, меньше всего — люди младше 18 и старше 55 лет.



В этом году Казань планируют максимально охватить раздельным сбором мусора.

Татьяна Демина