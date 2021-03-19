Казань вошла в топ-3 городов РФ по уровню интереса к сортировке мусора

Казань заняла второе место среди городов-миллионников России по уровню интереса к сортировке мусора. Столицу Татарстана обогнал Санкт-Петербург, в пятерку также вошли Москва, Уфа и Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», меньше всего сортировкой отходов интересуются в Омске, Красноярске и Волгограде.

Чаще всего про раздельный сбор мусора спрашивают пользователи от 35 до 44 лет, меньше всего — люди младше 18 и старше 55 лет.

В основном пользователи хотят узнать, как правильно утилизировать электронику и бытовую технику, «ненужные вещи», одежду и обувь, книги и бумагу, градусники, батарейки и аккумуляторы, автомобильные шины, стекло, лампочки и пластик. Запросы про утилизацию также меняются в зависимости от периода: весной и осенью многие ищут, куда выбросить одежду и автомобильные шины, летом — старый холодильник, в конце учебного года — макулатуру, в период простуд — разбитые градусники.

Ранее министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что 71% всего объема отходов в Казани — это дуальный сбор. В этом году в столице Татарстана планируют максимально охватить весь город раздельным сбором мусора.