В Татарстане на переработку сдали 58 тонн батареек

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что на сегодня в рамках совместного проекта с Duracell в Татарстане сдали более 58 тонн батареек.

На вопросы зрителей онлайн-конференции по дуальному сбору мусора министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков ответил, что экологические службы не фиксировали такие факты, когда водители машин сгружали разный мусор в один контейнер.

«Наверняка это решение того, кто за рулем этого автомобиля», — добавил Шадриков. 71% всего объема отходов в Казани — это дуальный сбор, отметил министр.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в столице Татарстана планируют максимально охватить весь город раздельным сбором мусора.

Отметим, что в прошлом году в Казани по современным проектам во дворах многоквартирных домов построили 239 новых специализированных контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Контейнерные площадки для раздельного сбора мусора устанавливают силами управляющих организаций и по республиканской программе «Наш двор». По ней в 2020 году в Казани появился 161 такой объект.

Екатерина Аблаева