В Башкирии хотят урегулировать использование электросамокатов
В Башкирии хотят на региональном уровне урегулировать использование электросамокатов и гироскутеров. Этим займутся депутаты Госсобрания — Курултая РБ.
В частности, предлагается ограничить скорость, ввести ограничение использования электросамокатов на массовых праздничных мероприятиях и запретить детям управлять этой техникой, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сейчас готовятся решения проблемы на федеральном уровне. В Уфе насчитывают около 2 тыс. единиц прокатных самокатов.
«Местами в Уфе в хорошую погоду творится настоящая вакханалия. Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП», — сказал депутат Госсобрания РБ Константин Толкачев.
В казанском Кремле считают, что определиться с правилами для электросамокатов необходимо на федеральном уровне. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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