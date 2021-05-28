В Башкирии хотят урегулировать использование электросамокатов

Фото: Максим Платонов

В Башкирии хотят на региональном уровне урегулировать использование электросамокатов и гироскутеров. Этим займутся депутаты Госсобрания — Курултая РБ.

В частности, предлагается ограничить скорость, ввести ограничение использования электросамокатов на массовых праздничных мероприятиях и запретить детям управлять этой техникой, пишет «Интерфакс».

фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что сейчас готовятся решения проблемы на федеральном уровне. В Уфе насчитывают около 2 тыс. единиц прокатных самокатов.

«Местами в Уфе в хорошую погоду творится настоящая вакханалия. Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП», — сказал депутат Госсобрания РБ Константин Толкачев.

В казанском Кремле считают, что определиться с правилами для электросамокатов необходимо на федеральном уровне. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Алексей Нечаев