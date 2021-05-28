В ряде домов Нижнекамска на три дня отключат горячую воду

В Нижнекамске с 8.00 1 июня до 17.00 3 июня не будет горячей воды из-за ремонта на участке теплосети по проспекту Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Воды не будет по следующим адресам: Проспект Строителей 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 7, 5, 4б, 4а, 8, 8б, 8а, 6, 6б, 10,13,13а, 13б, 13в,15,17, 19, 21, 23, 11, 11а, 11б,11в, 6а. На улице Тукая не будет горячей воды в домах 1, 3, 5, 5а, 7, 2, 4, 6, 8, 10,14,16,12/10. На улице Вокзальной, дом 2а также отключат горячую воду. Принять горячий душ не получится по улице Юности, номера домов 3а, 3, 5, 3б, 1.

фото: kzn.ru

Кроме того, воду отключат в Регистрационной палате, ОАО «ВК и ЭХ», детском саду №3, в школе №1 и в ряде других учреждений.

Ряд домов Вахитовского района 1 июня останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Алексей Нечаев