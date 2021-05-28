Ряд домов Вахитовского района в Казани 1 июня останется без воды
Ряд домов Вахитовского района 1 июня останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
Воды не будет с девяти утра 1 июня до девяти утра 2 июня по адресам:
- ул. Гафури, 2, 2а, 2а к.1 (детсад №63), 4, 4а (детсад №209), 7, 7б, 7б к.1, 34а (гимназия №1), 34а к.1 (мечеть), 46 (хостел), 46а,
- ул. Девятаева, 1, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 7, 9, 19, Зайцева, 5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31,
- ул. Меховщиков, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а,
- также воды не будет в домах по ул. Портовой.
Неудобства связаны с работами по подключению водопроводов. По заявкам местных жителей «Водоканал» организует подвоз автоцистерн с водой. Обратиться в диспетчерскую можно по телефону +7(843)231-62-60.
Вчера мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь. Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.
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