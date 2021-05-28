Ряд домов Вахитовского района в Казани 1 июня останется без воды

Ряд домов Вахитовского района 1 июня останется без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Воды не будет с девяти утра 1 июня до девяти утра 2 июня по адресам:

ул. Гафури, 2, 2а, 2а к.1 (детсад №63), 4, 4а (детсад №209), 7, 7б, 7б к.1, 34а (гимназия №1), 34а к.1 (мечеть), 46 (хостел), 46а,

ул. Девятаева, 1, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 7, 9, 19, Зайцева, 5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31,

ул. Меховщиков, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а,

также воды не будет в домах по ул. Портовой.

Неудобства связаны с работами по подключению водопроводов. По заявкам местных жителей «Водоканал» организует подвоз автоцистерн с водой. Обратиться в диспетчерскую можно по телефону +7(843)231-62-60.

Вчера мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь. Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



Ольга Плешкова