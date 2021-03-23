Лавров заявил, что у России с Евросоюзом как с организацией отношений нет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что отношения России и Евросоюза разрушила политика Брюсселя, уничтожившая «все механизмы, которые создавались многие годы».

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — заявил Лавров.

Глава МИД России обратил внимание, что Россия готова восстанавливать отношения с ЕС, при условии, что Брюссель сочтет целесообразным устранить «аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом». Он отметил, что отношения с Китаем развиваются куда быстрее, чем с европейскими странами, «которые хотят своими национальными интересами руководствоваться».

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«Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — констатировал Лавров.

В феврале глава МИД России заявил, что отношения между нашей страной и ЕС можно описать словами экс-президента США Барака Обамы — «разорваны в клочья».



Татьяна Демина