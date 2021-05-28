В России за сутки выявили 9 252 новых заболевших коронавирусом
В России за сутки выявили 9 252 новых заболевших коронавирусом. Общее число выявленных случаев составило 5 044 459, сообщил федеральный оперштаб.
За сутки выздоровели 9 385 человек. Всего в России переболели коронавирусом 4 661 234 человека.
Зафиксировано 404 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 120 406 россиян.
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