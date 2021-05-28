Госпитализированные в Москву ученики казанской гимназии остаются в тяжелом состоянии

Состояние госпитализированных в Москву детей, пострадавших при атаке на казанскую гимназию, остается тяжелым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Врачи смогли стабилизировать состояние детей и делают все возможное, чтобы восстановить их здоровье, добавила она. Родителей детей разместили в полпредстве РТ в РФ, и у них есть возможность постоянно посещать детей.

При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.

Ольга Плешкова