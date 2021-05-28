Боец UFC раскритиковал Элвина Грея, которому доверили читать первый азан в мечети Уфы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Боец UFC Ринат Фахретдинов выступил с резкой критикой в адрес певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, ранее сообщившего, что произнесет первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

Элвин Грей. Фото: Дмитрий Резнов

По словам спортсмена, певцу сначала надо стать мужчиной и как минимум поменять образ жизни и прическу. Он также призвал башкир бороться за отмену такого решения по кандидатуре муэдзина и дать произнести первый азан истинному мусульманину, а не всяким музыкантам, далеким от религии.

«Это полный бред. Мое мнение — это позор. В Башкирии полно достойных имамов и муэдзинов, которые и должны это делать. Если поешь, то пой, занимайся тем, что по кайфу, но куда ты лезешь?! Я понимаю, что ты «аля-звезда», но мечеть тут причем?

Был бы он кем-нибудь порядочным, но вы видели его одежду, прическу, его тяжело назвать мужчиной.

Я ему желаю хорошего нрава, хорошей религии. Но на данный момент ему как минимум надо поменять свой образ жизни и внешний вид. Религия — это не шутки», — заявил боец.

Ранее Элвин Грей сообщил, что исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Эта новость вызвала бурю негодования среди мусульман, а также самих жителей Башкортостана. В частности, в комментариях к новости «Реального времени» некоторые читатели с сарказмом призвали пригласить на открытие мечети не только Грея, но и Моргенштерна.

Фото: Тимур Рахматуллин

Мечеть «Ар-Рахим» задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров, однако скандалы вокруг нее превратили объект в очередной долгострой, который уфимцы назвали «памятником башкирской коррупции». Открытие мечети запланировано на 2024 год.

Напомним, в начале года Элвин Грей отметил никах в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани.