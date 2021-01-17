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Элвин Грей отметил никах в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани

04:19, 17.01.2021
Элвин Грей отметил никах в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани
Фото: @elvin_grey_music

Элвин Грей отметил никах в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани. Кадры со стадиона он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Судя по кадрам, свадьбу артиста отмечали в ресторане Palladium с выходом на террасу, с которой видно поле. Сейчас футбольное поле представляет из себя один сплошной сугроб.

Ранее сообщалось, что в Казани у татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, прошел никах.

Ольга Плешкова
Общество БашкортостанТатарстан
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