В законе об оружии могут появиться медицинские противопоказания для владения им

Фото: Максим Платонов

Госадарственная дума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Так, в федеральный закон «Об оружии» внесут новое понятие — «медицинские противопоказания к владению оружием», которые будут определяться Правительством РФ, сообщается на сайте ГД.

Россиянам запретят приобретать, хранить, носить и использовать оружие, если они не прошли медосвидетельствование. Его можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях, оно включит в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.

Фото: Максим Платонов

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти ограничения в первую очередь нужно распространить на тех, кто собирается получить оружие впервые.

Напомним, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Законопроекты об ужесточении оборота оружия были внесены после трагедии в Казани — 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли 9 человек.