Турция хочет разрешить россиянам перелеты в курортные города

Фото: Максим Платонов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция хочет предложить России возобновление полетов в первую очередь на курорты.

«Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им», — сказал Эрсой «РИА Новости».

фото: pixabay.com

Он отметил, что в дальнейшем можно будет расширить авиасообщение. Министр также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной.

Ранее о необходимости возобновить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение в рамках Евразийского экономического союза заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Алексей Нечаев