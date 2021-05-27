Главе Башкирии Хабирову посоветовали закрыть «Уфу»

Футбольный клуб «Уфа», выступающий в высшем дивизионе страны, может прекратить свое существование. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

По его словам, главе Башкирии Радию Хабирову посоветовали закрыть футбольную команду и перенаправить выделяемые средства на проведение мероприятий по увеличению престижа региона.

«Я знаю, что есть горе-советчики, которые советуют главе республики закрыть футбол и направить сэкономленные средства на разные саммиты, которые добавят нам престижа. Уверен, что глава не согласится с этими глупыми предложениями, поскольку понимает, что футбол — одна из трех главных причин упоминаемости республики в стране и мире и что разочаровывать 500—600 тысяч активных молодых людей республики — это весьма сомнительное решение», — сказал Ростислав Мурзагулов.

Фото: gorobzor.ru

Напомним, накануне пресс-служба главы Башкирии сообщила, что для развития столицы региона Уфы понадобится 2 трлн рублей. Подробнее о планах башкирских властей читайте в материале «Реального времени».