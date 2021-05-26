На развитие Уфы потребуется два триллиона рублей за 20 лет — это много или мало?

Объем финансирования мероприятий в рамках нового Генплана Уфы до 2040 года составит 2 трлн рублей, сообщила сегодня пресс-служба главы Башкирии. Проект Генплана разработало ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» — это же учреждение ранее разработало Генплан Казани. Сегодня проект представили руководителю региона Радию Хабирову.

В рамках Генплана предполагается застройка территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тыс. мест. Проект плана учитывает прогнозное развитие сложившихся территорий Уфы (Черниковки, Зеленой Рощи, проспекта Октября и других). Микрорайоны Дёма и Затон останутся резервами для пространственного расширения.

Фото glavarb.ru

Проект Генплана предполагает также строительство детских садов на 36,2 тыс. мест, спортивных объектов на площади 434,6 тыс. кв. м, объектов здравоохранения на 353,4 тыс. кв. м, строительство 375 км и реконструкцию 172 км уличных дорог, строительство и реконструкцию 56 транспортных развязок, возведение 12 путепроводов. Ожидается, что площадь парков составит 347 га, скверов — 47 га, будут благоустроены 38 км набережных, 182 км веломаршрутов.

В рамках улучшения инженерного обеспечения планируется строительство и реконструкция 35 газорегуляторных пунктов, шести электроподстанций, восьми водозаборов, одного городского очистного сооружения, 83 источников теплоснабжения.

По среднему сценарию, население Уфы к тому моменту достигнет 1,25 млн человек (сейчас — 1,125 млн человек).

Общественное обсуждение проекта Генплана намечено на июль 2021 года.

Фото gorodufa.ru

2 трлн на развитие Уфы до 2040 года — это:

— По 100 млрд рублей в год начиная с этого года, что в 3,5 раза больше, чем годовые доходы бюджета Уфы: в 2021 году они составили 28,7 млрд рублей. При этом бюджет был дефицитным — расходы составляли 29,5 млрд рублей.

— Десять годовых бюджетов всей Башкирии — доходы планируются в 2021 году в размере 203,6 млрд рублей (дефицит бюджета — 22 млрд рублей).

— Почти в сто раз больше, чем выделяется на все нацпроекты в Башкирии за год: эта сумма в 2021 году составит 26,3 млрд рублей.

— На 400 млрд больше, чем оценочная величина трат на реализацию Генплана Казани — 1,6 трлн рублей. Итоговая версия документа также рассчитана до 2040 года.

— В полтора раза меньше, чем стоила московская реновация — контракты по ней Forbes оценивал в 3 трлн рублей.

— 666 667 однокомнатных квартир в Уфе — на начало года, по данным ЦИАН, средняя стоимость «однушки» в столице Башкирии составляла 3 млн рублей.

Александр Артемьев